MHP Lideri Devlet Bahçeli İstanbul'da konuşuyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul teşkilatına hitap ediyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul teşkilatına hitap ediyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul teşkilatına hitap ediyor.
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