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MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

01 Aralık 2020 Salı 10:42 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 10:55
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Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları: 

(Kadına şiddet) 

Kadınların yok sayıldığı, görmezden gelindiği, şiddete maruz bırakıldığı toplumların insani değerlerinden bahsedilemez 

Son yıllarda artan kadın cinayetleri ve istismar haberleri insan haysiyetine işlenmiş en büyük suç olarak değerlendirilmelidir. Vahşete kurban gitmeleri felakettir, rezalettir, cinayettir. 

Son 1,5 asırdır kadınlarımızın haklarıyla ilgili ümit verici ilerlemeler yaşanmışken, insanlık suçları da utanç duyulacak olayların somut yansımasıdır. 

Şiddet seli durmadan, psikopatların kanlı emellerine set çekilmeden kadınlarla ilgili konuşacağımız her konu eksik kalacaktır. 

Şiddet varsa insanlık sükut etmiştir. Hiçbir kadın aşağılık ve alçak davranışlara mahkum değildir.

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