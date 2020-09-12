MHP Lideri Devlet Bahçeli ‘Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuşuyor

12 Eylül 2020 Cumartesi 14:56 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 15:14

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuşuyor.

12 Eylül zulümdür, zillettir, hezimettir, rezalettir, cinayettir

12 Eylül Darbesi ülkenin on yıllarını çalmış, milli hakimiyeti çoraklaştırmıştır.

Meclis’in kapatılması siyaset dışı arayışları tetiklemiştir.

Darbe uzun yıllar süren travmalara adeta kaldıraç olmuştur

Türkiye planlı eylemlerle adım adım darbeye götürülmüştür

Darbeler Türk demokrasi kültürünü zehirlemiştir. Milli iradeyi örselemiştir

Her darbe bir nevi işgaldir, gerilemedir, tarihin gerisine düşmek demektir. Her darbe kaos ve krizin serpilmesidir

Çok karanlık bir gel git süreci yaşanmıştır