İSTANBUL 2°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2023 Salı / 17 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8364
  • EURO
    20,1535
  • ALTIN
    1131.96
  • BIST100
    4614.96
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MHP lideri Devlet Bahçeli'den AFAD'a 1 milyon liralık bağış
Güncel

MHP lideri Devlet Bahçeli'den AFAD'a 1 milyon liralık bağış

MHP Genel Başkanı Bahçeli, depremle mücadele kapsamında AFAD'a 1 milyon liralık yardım yaptığını açıkladı.

7 Şubat 2023 Salı 16:44 - Güncelleme:
MHP lideri Devlet Bahçeli'den AFAD'a 1 milyon liralık bağış
ABONE OL

MHP Genel Başkanı Bahçeli, depremle mücadele kapsamında AFAD'a 1 milyon liralık yardım yaptığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli şunları söyledi:

OHAL'E DESTEK

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasına binaen; Anayasa'nın 119. maddesi uyarınca on ilimizi kapsamak suretiyle üç ay süreyle OHAL ilan edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi bu isabetli OHAL kararını kararlılıkla desteklemektedir.

AFAD'A 1 MİLYON LİRALIK BAĞIŞ

Ayrıca şahsım adına depremle mücadele kapsamında AFAD'a 1 milyon liralık yardım yaptığımı, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın da kan bağışı başta olmak üzere her konuda destek ve yardımını sahada göstereceğini bu vesileyle açıklıyorum.

Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, halen tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, vatanımız sağ olsun, milletimiz sağ olsun.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.