MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

AA 10 Haziran 2020 Çarşamba 17:01 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 17:01

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak’ın dirlik ve istikrara kavuşabilmesi için katılımcı, güçlü ve her kesimi içine alan müessir bir siyasi iradeye ihtiyacı vardır. Türkmenlerin temsil edilmediği bir hükümet ahlaki ve siyasi tartışmalarla itibar kaybedecek, inandırıcılığı ve yaptırımı devamlı sorgulanacaktır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak toplumunun siyasi ve toprak bütünlüğü Türkmenlerin siyasi sorumluluk almasına bağlıdır. Bu olmadığı takdirde ne Irak sorunu bitecek ne de parçalı toplum yapısıyla fiili işgal ve esaret son bulacaktır."