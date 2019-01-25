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MHP Manisa İl Başkanı görevinden alındı Manisa İl Teşkilatı geçici olarak kapatıldı

MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alındı. Manisa İl Teşkilatı geçici olarak kapatıldı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof Dr Semih Yalçın: ‘Manisa il başkanı Erkan Öztürk görevden alınmış, Manisa İl Teşkilatı geçici olarak kapatılmıştır. yeni Manisa il teşkilatı önümüzdeki hafta kurulacaktır’ dedi.

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