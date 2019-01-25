MHP Manisa İl Başkanı görevinden alındı Manisa İl Teşkilatı geçici olarak kapatıldı
MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alındı. Manisa İl Teşkilatı geçici olarak kapatıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof Dr Semih Yalçın: ‘Manisa il başkanı Erkan Öztürk görevden alınmış, Manisa İl Teşkilatı geçici olarak kapatılmıştır. yeni Manisa il teşkilatı önümüzdeki hafta kurulacaktır’ dedi.
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