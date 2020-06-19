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MHP MYK aylar sonra toplandı

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında başladı.

AA19 Haziran 2020 Cuma 14:04 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 14:53
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MHP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli başkanlığında MYK toplantısının başladığı bildirildi.

MYK'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve sosyal mesafe tedbirleri alındı.

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