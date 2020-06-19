MHP MYK aylar sonra toplandı

<p>MHP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli başkanlığında MYK toplantısının başladığı bildirildi. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/06/19/21812727.jpg'/><p>MYK'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve sosyal mesafe tedbirleri alındı. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/06/19/21812728.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/06/19/21812730.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/06/19/21812731.jpg'/>