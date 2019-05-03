MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı: 3 yaralı MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Latif Yunusoğlu ve Recep Bakırcı'nın da içinde bulunduğu araç, Rize'de refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.