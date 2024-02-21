MHP MYK üyesi Ferhat Çakıroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Çakıroğlu için öğle vakti Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Çakıroğlu'nun yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Çakıroğlu'nun aile üyelerinin yanı sıra Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, AK Parti milletvekilleri Süleyman Soylu ve Adil Karaismailoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile bazı siyasetçiler ve vatandaşlar katıldı.

Çakıroğlu'nun cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.