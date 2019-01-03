MHP Samsun Milletvekili Usta ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi
Samsun Milletvekili Erhan Usta, 'Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları' nedeniyle parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MHP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
- AA
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