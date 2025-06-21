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MHP ''Terörsüz Türkiye'' için sahaya iniyor

MHP, 'Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' temasıyla 81 ili kapsayacak 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' düzenleyecek.

AA21 Haziran 2025 Cumartesi 16:08 - Güncelleme:
MHP ''Terörsüz Türkiye'' için sahaya iniyor
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MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralar Başkanlığından yapılan açıklamada, parti olarak toplumsal uzlaşı ve milli birlikle kalıcı barış, huzur ve refahın hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada, "Terörsüz Türkiye" hedefinin toplumun tüm fertlerinin sürece sahip çıkmasıyla, devlet-millet dayanışmasıyla gerçekleştirileceği, insan hak ve hürriyetlerinin güçlendiği, daha demokratik ve daha müreffeh Türkiye'nin olacağı vurgulandı.

Bu kapsamda MHP'nin taşıdığı milli sorumluluğun ve yapıcı siyaset anlayışının gereği olarak "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasıyla 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları"nın düzenleneceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Milli birlik ve kardeşlik ruhunu pekiştirmek amacıyla gerçekleştireceğimiz buluşmalarla 'Terörsüz Türkiye' girişim ve gelişmeleri kapsamında vatandaşlarımızı doğru bilgilerle aydınlatmak, özellikle sosyal medya aracılığıyla dolaşıma sokulan yalan haberleri ve dezenformasyonu gidermek, parti politikalarımızı, toplumun her kesimini kucaklayan siyaset anlayışımızı geniş kitlelere ulaştırmak, vatandaşlarımızın beklentilerini kayda geçirmek, iç ve dış siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmek, yerel düzeyde vatandaş, sivil toplum ve kamu arasında güven köprüsü kurmak, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin gerçekleştirilmesi için güçlü bir toplumsal mutabakat oluşturmak, toplumsal kucaklaşmayla birlikte bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirmek ve milli ülküler etrafında kenetlenmek amaçlanmaktadır."

Açıklamada, MHP Divan, MYK ve MDK üyeleri, milletvekilleri ile il ve ilçe teşkilatlarının görev alacağı toplantılara ticaret, sanayi, ziraat, esnaf ve sanatkar odaları, meslek birlikleri, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar, şehit ve gazi dernekleri, yerel yöneticiler, muhtarlar ile tüm vatandaşların davet edileceği bildirildi.

  • terörsüz türkiye
  • Asırlık Birlik
  • Sonsuz Kardeşlik

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