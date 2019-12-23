Muammer Başkan/TürkMedya Ege Temsilcisi 23.12.2019 11:17 - Güncelleme: 23.12.2019 12:14

İzmir'in Buca ilçesinde, MHP Urla İlçe Başkanı aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanırken polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sabah saatlerinde, Buca İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde, 35 AHN 123 plakalı aracı ile seyir halinde ilerleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'n yanına motosikleti ile kimliği belirsiz bir şahıs yaklaştı. Şüpheli şahıs, yanında bulunan tabanca ile Taşoku'na ateş etti.

Şüpheli şahıs, silahını atarak olay yerinden kaçarken çevredeki vatandaşların ihbar ile gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'nu, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan Taşoku'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan saldırı ile ilgili İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye alırken saldırgan şahsı tespit edip yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.