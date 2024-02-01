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  • MHP'de 3 ilçe başkanlığı kapatıldı! Hüseyin Sözlü, görevden alındı
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MHP'de 3 ilçe başkanlığı kapatıldı! Hüseyin Sözlü, görevden alındı

MHP Adana'nın Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıkları, yerel seçim çalışmalarında parti disiplinini ihlal ettikleri gerekçesiyle kapatıldı. Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü de başdanışmanlık görevinden alınarak merkez disiplin kuruluna sevk edildi.

1 Şubat 2024 Perşembe 17:40 - Güncelleme:
MHP'de 3 ilçe başkanlığı kapatıldı! Hüseyin Sözlü, görevden alındı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Adana iline bağlı Karaisalı, Saimbeyli, ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergiledikleri gerekçesiyle kapatıldığını açıkladı.

HÜSEYİN SÖZLÜ GÖREVDEN ALINDI

Aynı sebeple Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün de başdanışmanlık görevinden alındığını belirten Yalçın, Sözlü'nün merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini ifade etti. Yalçın, konuyla ilgili olarak yapılan bu değişiklikleri kamuoyuna duyurdu.

MHP'li Yalçın, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri nedeniyle Adana ilinin Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıkları kapatılmıştır. Aynı gerekçeyle, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, başdanışmanlık görevinden alınmış olup, tedbirli olarak merkez disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."

  • Hüseyin Sözlü
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