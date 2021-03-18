18 Mart 2021 Perşembe 10:05 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 11:02

Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Kurultayı bugün Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. Kurultayda MHP Lideri Bahçeli Genel Başkanlık için tek aday olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli salona giriş yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kurultaya seyirci alınmazken, AK Parti'den bir heyet de MHP kurultayında katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kurultaydaki konuşmasına başladı.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Mart ayının 18'inde, yani bugün, Çanakkale ruhunun ilhamıyla, İstiklal Marşımızın ikramıyla, şühedanın itibarıyla, milletin iradesiyle, ülkücü ömürlerin ihlasıyla, 13. Olağan Büyük Kurultayımızı ifanın emsalsiz kıvancını yaşıyoruz.

Hesap yapmayız çıkar ile, çetele tutmayız heves ile, çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. Düşmeyiz vurmak ile, durmayız engel ile, çünkü biz Türk Milleti'yiz. Vazgeçmeyiz korku ile, dönmeyiz tehdit ile, çünkü biz Türkiye'yiz.

Hem ülkemizin hem de dünyanın kıyasıya mücadele ettiği Covid-19'dan dolayı kurultaya katılımı mecburen sınırlı tuttuk. Her arkadaşımızla gönül birlikteliği içindeyiz. Her şeyin başı elbette sağlıktır, dikkatli olmalıyız. Geride kalan 1 yıllık zamanda Covid-19 virüsünden dolayı hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, tedavi gören kardeşlerimize şifalar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 13. Olağan Büyük Kurultayımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Günümüz kutlu olsun, milletimiz huzurlu olsun, devletimiz birlik bulsun.

Tam 52 yıldır siyaset sahnesindeyiz, milli gönüllerdeyiz. Zaman oldu, şafağı sökmeyen gecelerde ülkülerimizin nuruyla aydınlandık. Zaman oldu bir hilal uğruna, hakikat uğruna güneş gibi battık. Anılarımızı pusula yaptık, açıldık geleceğe. Acılarımızdan ders aldık, tutulduk gerçeklere. Yeri geldi iftiralarla boğuştuk durduk. Vazgeçmedik sevdamızdan. Çünkü yolu doğru olanın yükü ağır olur dedik.

"KIZIL ELMAYA HEY KIZIL ELMAYA"

Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya... Kızılelma'ya hey... Kızılelma'ya! En güzel marşını vurmadan mehter

Ya Allah... Bismillah... Allahuekber...

"TÜRKİYE'NİN KARŞISINDA HİZALANMAK MUHALEFET DEĞİLDİR"

Biz yürüdükçe millet yürüyecek, tarih dile gelecek, destanlar söylenecek, Türkiye yükseldikçe yükselecek. Yürüyüşümüzden ürkenler var. Varlığımızdan ürperenler var. Hepsini biliyoruz. Türkiye'yi tuzağa düşürmek için çırpınan çevreleri ibretle takip ediyorsunuz. Geceleri hesap, gündüzleri hüsran, gelecekleri heyula ne kadar münafık varsa alayı bir olmuş, Türkiye'nin ayağından çekiştiriyor. Türkiye'nin karşısında hizalanmak muhalefet değildir. Devletin bölünmez bütünlüğüne saldırının adı özgürlük değildir. Üniter devletimizi hançerlemek için ittifak kurmak, bölücü vekillerin fezlekelerinin önüne arkasına bakalım demek, siyaset değildir, adamlık değildir.

"CHP 5'İNCİ KOL FAALİYETİDİR"

HDP, Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır, CHP beşinci kol faaliyetidir, İYİ Parti, Türkiye'nin kötülüğüne hizmetkarlık yapan uzaktan kumanda ile kontrol edilen melanet bir projedir. İP'in başkanı Cumhur İttifakı için etle tırnak gibi demiş. Kendilerinin proje bazlı ittifak olduğunu açık itiraf etmiştir. Bu neyin projesidir, hazırlayanlar kimlerdir? Doğrudur, Cumhur İttifakı kader birlikteliğidir. Zalimlere, terör örgütlerine, ekonomik tetikçilere karşı tek ses, tek nefes, tek bilek, tek yürekle duruş gösteren cumhurun köküdür. Cumhur İttifakı'nı arayan Pensilvanya'da, Kandil'de değil, başkent Ankara'da dünyaya Türkçe bakan iradenin sağlam ahlakında bulacaktır.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ SAYIN MUHTEREM RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, o isim Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu vesile ile sayın Cumhurbaşkanına, AK Partili kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Bizim ittifakımız, ihanete karşı vatan sevgisinin ittifakıdır. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de can ve mal güvenliği yok derken, 10 milyon işsiz olduğunu söyleyerek halt etmiştir. Her muhtarlığa özel kalem müdür atanırsa işsizliğin sona ereceğini cahilce müjdelemiş. CHP Genel Başkanı, tarlayı bilmez, traktöre binmez, çiftçimizi konuşur. Bakkala girmez, marangozu tanımaz, esnafımızı konuşur. Memurlarımızdan ve işçilerimizden bahseder, sıra CHP'ye oy vermeyenlere gelince hakaretleri sıralamaktan utanmaz.

"SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILACAK"

Zilletin aşısı 2023 yılının haziran ayında demokratik vasılalarla yapılacak. Bu aşı zillete zehir olarak yansıyacaktır. Milletin üstünde bir güç ve mercii yoktur. Erken seçim diye tutturanlar, iyi bilsinler ki, seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır. İstikbale Cumhur İttifakı ile ulaşılacaktır.

Türk milleti zilleti değil zaferi, PKK-FETÖ'yü değil, Cumhur İttifakı'nı seçecektir. Kazançlı çıkan Türk Milleti olacaktır.

"TÜRK TİPİ BAŞKANLIK MODELİ TABAN TUTMUŞTUR"

Türkiye, tarihinin en önemli yönetim reformunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başarmıştır. Parlamenter sistemdeki kafa karışıklıkları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile aşılmıştır. Türk Milleti gücüne güç katmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk tipi başkanlık modelinin farklı bir isimlendirmesidir. 9 Temmuz 2018'den itibaren uygulamaya geçen Türk tipi başkanlık modeli taban tutmuştur. Bir yönetim sisteminin kökleşip olgunlaşması, sabahtan akşama olacak şey değildir. Yeni sistemin özünde Türk milletinin beka ve refah özlemleri ana esastır. Dev uykusundan uyanmış, kükreyerek bölgesel ve küresel realiteyi kavramıştır. Cihan ruhu, tarihin farklı devirlerinde büyük bir kuvvetle tecelli etmiştir. Şerefli geçmişimizin parlak sayfaları, şanlı bir geleceğin müjdesidir. Aziz Türk milleti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile tekrar cihan ruhuna taliptir.

"ARTIK PARLAMENTER SİSTEME GERİ DÖNÜŞ YOKTUR"

MHP olarak 2023 ve takip eden on yılları kapsayan stratejik hedeflerimizin ilki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, Türk tipi başkanlık modeline sahip çıkmaktır. Buna karşılık, güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifleri beyhudedir. Güçlendirilmiş parlamenter sistem kavramını ilk dile getiren, terörist Selahattin Demirtaş'tır. İçi boş, günü kurtarmaya dönük, taktik bir adımdır. Artık parlamenter sisteme geri dönüş yoktur.

(Yeni anayasa çalışmaları) Önümüzdeki birkaç ay içinde hazırlıklarımız tamamlanacaktır. Ayrıca siyasi partiler kanunu değiştirilmelidir. TBMM iç tüzüğü yeni sistemle uyumlu hale getirilmelidir. Milletvekilliği dokunulmazlığı yeni baştan ele alınmalıdır. Anket şirketleri bize göre demokrasi kundakçısı, milli irade dolandırıcısıdır. Temiz toplum, temiz siyaset tezahür etmeli, kalpazanlar afişe edilip kayıtlanmalıdır.

'İSTİKLAL İÇİN BİRLİK İSTİKBAL İÇİN DİRLİK'

Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Kurultayında kullanılacak slogan açıklandı. Buna göre; 13. Olağan Kurultayın sloganı "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak" olarak belirlendi.

AK PARTİ HEYETİ DE SALONDA OLACAK

13. Olağan Kurultay'ında Divan Başkanlığı'nı Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yapacak. Kurultay'da ayrıca partinin bin 400 delegesi, 75 üyeli Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyeliği için seçim yapılacak. MHP'nin büyük kurultayına AK Parti'den kurultaya Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, parti sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu, Mehmet Özhaseki ile Erkan Kandemir katılacak.

MHP'den CHP, İYİ Parti ve HDP'ye ise davetiye gönderilmedi.

YÜZDE 40 DEĞİŞİKLİK BEKLENTİSİ

MHP kurultayı öncesi gelen son dakika bilgilerine göre; parti yönetiminde yüzde 40 oranında değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU

Bahçeli'nin kurultayda iç ve dış politika konularına değinip Cumhur İttifakı vurgusu yapması bekleniyor. 24 yıldır MHP Genel Başkanlığı görevini yürüten Bahçeli, delegelerden 9. kez vize isteyecek. Türk bayraklarıyla donatılacak salonda kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş ile Bahçeli'nin posterleri asılacak. Salona parti yöneticileri, basın mensupları, delegeler ve milletvekilleri dışında kimse alınmayacak. Kurultayda slogan da atılmayacak.