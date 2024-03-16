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MHP'de Büyük Kurultay heyecanı! Hazırlık çalışmaları tamamlandı

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP), yarın yapılacak 14. Olağan Büyük Kurultaya hazırlık çalışmaları tamamlandı.

AA16 Mart 2024 Cumartesi 16:27 - Güncelleme:
MHP'de Büyük Kurultay heyecanı! Hazırlık çalışmaları tamamlandı
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Slogan ve teması "Ülke için var olduk, bir ülküye yar olduk. Ülkeye sevda, ülküye yemin" ve "Ülkümüz ömür boyu candan öte" olarak belirlenen kurultayın gerçekleştirileceği Ankara Spor Salonu'nun tribünleri Türk ve MHP bayraklarıyla donatıldı.

Tribünlerde temaya uygun olarak, "Bir ülkü bir ömürden uzun her sevdadan büyük", "İlk günkü azim ve kararlılık bitmeyen gurur ve onurla", "Devir artık Türk devridir", "Cumhur bizim Türkiye hepimizin" ile "Geçmişin gururu yarının umudu" yazılı pankartlar yer alacak.

Kurultayda, salonda kurulan platformdaki dev ekrandan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in fotoğrafları ile MHP'nin Genel Merkez binası yansıtılacak.

- GENEL BAŞKAN İLE MYK VE MDK SEÇİLECEK

Kurultay kapsamında ilçe kongrelerini 27 Eylül 2023'te, il kongrelerini ise 18 Kasım 2023'te tamamlayan MHP'nin, yerel seçimden 14 gün önce yapacağı kurultayda daha önce 10 kez genel başkan seçilen Devlet Bahçeli, tek aday olarak yarışacak.

Genel Başkanın yanı sıra 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve 9 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulunun (MDK) seçileceği kurultayın ardından MYK içinden 15 üyenin yer aldığı Başkanlık Divanı oluşturulacak.

Kurultayda ayrıca 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi de seçilecek.

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