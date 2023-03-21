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MHP'de milletvekilliği aday adaylığı için başvurular sona erdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin milletvekili aday adaylığı sürecinin tamamlandığını ve 1890 kişinin başvuru kaydının kabul edildiğini bildirdi.

AA21 Mart 2023 Salı 20:36 - Güncelleme:
MHP'de milletvekilliği aday adaylığı için başvurular sona erdi
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Yıldız, MHP'nin milletvekili aday adaylığı sürecine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 14 Mart'ta başlayan aday adaylığı başvurularının bugün saat 17.00 itibarıyla sona erdiğini belirtti.

Başvuru sırasında milletvekili aday adaylarından istenen ve teslim edilen belgelerin Hukuk ve Seçim İşlerinde oluşturulan hukukçular heyeti tarafından incelendiğini ifade eden Feti Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu ana kadar yapılan incelemelerde aday adaylığı kabul edilmeyen başvuru sahiplerine evrakları iade edilmiştir. İstenilen belgelerde herhangi bir eksiği bulunmayan ve başvuru kaydı kabul edilen aday adayı sayısı 1890 kişidir. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi tüm kadrolarıyla birlikte azim ve kararlılıkla çalışarak, Türk milletinin demokratik iradesinin Cumhur İttifakı'nın zaferini ilan edeceği neticeye odaklanmıştır. Bu süre zarfında hep birlikte Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme sorumluluğu üstlendiğini gösteren tüm aday adaylarımıza teşekkür eder, başarılar dilerim."

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