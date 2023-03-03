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MHP'den çarpıcı Meral Akşener açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masayı dağıtmasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) çarpıcı açıklamalar geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 'Unutmayınız bir kere satan yine satar. Vefasızlık imansızlıktır, ihanete iltifat ve ihtiramdır.' sözlerini hatırlattı.

3 Mart 2023 Cuma 22:41 - Güncelleme:
MHP'den çarpıcı Meral Akşener açıklaması
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Altılı Koalisyon en sonunda adayın açıklanacağı toplantıyı gerçekleştirdi ama olanlar oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığını sunduğu masadan istediği desteği bulamadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hem Kılıçdaroğlu'nun adaylığına rest çekti. Hem de Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini açık açık önerdi.

MHP'DEN ÇARPICI MESAJLAR!

Bu yaşananların ardından her iki partililer sosyal medya üzerinden birbirlerine hakarete varan ifadeler kullanmaya başladı. Diğer yandan MHP'den Altılı Koalisyon kriziyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

"BİR KERE SATAN YİNE SATAR"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti ve Meral Akşener ile ilgili daha önce yaptığı tespiti ve sözleri hatırlattı. Büyükataman sosyal medya üzerinden Bahçeli'nin "Unutmayınız bir kere satan yine satar. Vefasızlık imansızlıktır, ihanete iltifat ve ihtiramdır." sözlerini hatırlattı.

"KILIÇAROĞLU TARİHİ ŞAMAR YEDİ"

MHP İstanbul milletvekili Arzu Erdem ise "MHP'ye ihaneti teşvik eden ve hatta vekillerini bile peşkeş çeken Kılıçdaroğlu tarihi bir şamar yedi! O zaman söylemiştik, yine söylüyoruz: İmanla yapılan ihanetle yıkılmaz!" ifadelerini kullandı.

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