MHP: Üsküdar teşkilatı görevden alındı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 'İstanbul Üsküdar İlçe Teşkilatı, İstanbul İl Başkanlığı ve MHP Genel Merkezinin bilgisi dışında hareket ettiğinden dolayı görevden alınmıştır' dedi.
- İHA
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün akşam saatlerinde İP Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde bir grup tarafından slogan atılmasına ilişkin açıklama yaptı. Yalçın açıklamasında, "İstanbul Üsküdar İlçe Teşkilatı, İstanbul İl Başkanlığı ve MHP Genel Merkezinin bilgisi dışında hareket ettiğinden dolayı görevden alınmıştır" ifadelerini kullandı.
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