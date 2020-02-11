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MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP grup toplantısında MHP'ye yönelik söylediği sözlere sosyal medya üzerinden cevap verdi.

İHA11.02.2020  17:04 - Güncelleme: 11.02.2020  17:04

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Milliyetçi Hareket Partisine yönelik söylediği sözlere cevaben açıklama yayımladı.

Büyükataman sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "FETÖ’ye ve PKK’ya destek veren Kılıçdaroğlu’na ve partisinin üst yönetimine seslenmek isterim. Terör yapılanmalarına bağlılığınızı başka bir parti üzerinden yapıyorsanız ben sizin insanlığınızı sorgularım. Kılıçdaroğlu, sen boy aynasının karşısına geçip aynada gördüğün FETÖ’cüyü sorgulamalısın. Senin MHP’nin Türk milliyetçiliğini sorgulaman ile sayıları bilmeyen birinin matematik profesörünü kerrat cetvelinden sınav yapması arasında fark yoktur" ifadelerini kullandı.

"Türk milliyetçiliğinin konuşulduğu yerde Kılıçdaroğlu’na söz düşmez" diyen Büyükataman, "Kılıçdaroğlu ancak Türk ve Türkiye düşmanlarına söz verildiğinde konuşabilir. O zaman da #KılıçdaroğluNeSöyledi diye merak eden; FETÖ’nün, Kandil’in söylemleriyle karşılaşır" aktarımında bulundu.

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