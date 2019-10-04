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MHP'den o haberler ile ilgili açıklama: Alçak yayınlar Bozkurtları kenetlemiştir

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili manipülatif haberleri, sosyal medya üzerinden yayan hesapların, adeta tek merkezden yönetildiğini belirterek, 'Liderimizin sağlığı çok şükür yerindedir. Sağlığı üzerinden terör örgütlerinin yaptığı kara propagandalara kimse aldanmamalıdır. Tüm alçak yayınlar, propagandalar görüldüğü gibi sadece Bozkurtları kenetlemiştir.' dedi.

  • star.com.tr
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Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyyüp Yıldız yaptığı yazılı açıklamada, ''Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin geçirdiği bir rahatsızlık sebebiyle Başkent hastanesine kontrole gidip, taburcu olduğu günden bu yana özellikle sosyal medya üzerinden çete gibi hareket eden kişiler ve onların yönettiği sahte hesaplar, çeşitli tezviratlar yaparak, kamuoyunda sağlık üzerinden bir fitne yaymaktadır. Çete gibi hareket eden bu kişilerin özellikle CHP, PKK ve FETÖ yakınlığı çok dikkat çekmektedir. Özellikle FETÖ’nün tüm unsurları bu fitneyi taşıma ve yayma vazifesini üstlenmiştir.'' dedi.
 
Yıldız açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
 
Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin geçirdiği bir rahatsızlık sebebiyle Başkent hastanesine kontrole gidip, taburcu olduğu günden bu yana özellikle sosyal medya üzerinden çete gibi hareket eden kişiler ve onların yönettiği sahte hesaplar, çeşitli tezviratlar yaparak, kamuoyunda sağlık üzerinden bir fitne yaymaktadır. Çete gibi hareket eden bu kişilerin özellikle CHP, PKK ve FETÖ yakınlığı çok dikkat çekmektedir. Özellikle FETÖ’nün tüm unsurları bu fitneyi taşıma ve yayma vazifesini üstlenmiştir
 
 
FETÖ’cüler yıllardır sürdürdükleri kini ve nefreti Liderimizin sağlığı üzerinden intikama dönüştürmeye ve şeytani temennileri neyse onun fitnesini yaymak için gayret vermektedirler.
 
FETÖ’cü hesapların Liderimiz hakkında yaptıkları paylaşımlara baktığımızda karşımızda gerçekten dinsiz,imansız ve vicdansız bir terör örgütünün olduğunu görmekteyiz
Bu özellikleri yanında aynı zamanda gerçek isimlerini yazamayacak kadar da korkak,ödlek olduklarını da görüyoruz
 
Elbette hepsinin savcılık soruşturması üzerinden teknik takibini yaparak, fare gibi saklandıkları deliklerden çıkarıp, bunların hesabını teker teker soracağız. Bunu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.
 
Bu isimlerin tüm sosyal medya paylaşımlarına bakın adeta tek merkezden yönetilmektedir.
 
Liderimizin sağlığı üzerinden alçakça yapılan yayınları asla unutmayacağız. Bunun hesabını sormak için kararlıyız.
 
"Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz!"
 
Liderimizin sağlığı çok şükür yerindedir. Sağlığı üzerinden terör örgütlerinin yaptığı kara propagandalara kimse aldanmamalıdır. 
Tüm alçak yayınlar, propagandalar görüldüğü gibi sadece Bozkurtları kenetlemiştir.
 
Türk milletinin Liderimiz Devlet Bahçeli’nin vizyonuna, vatanseverliğine, inançlı duruşuna her zaman ihtiyacı vardır. 
Bu ihtiyacı ortadan kaldırmak isteyenlerle mücadelemiz hiç bitmeyecektir.

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