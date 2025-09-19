İSTANBUL 25°C / 17°C
Güncel

MHP'den “Terörsüz Türkiye” toplantısı: 9 ilden katılım olacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin yarın Ankara'da 9 ilin katılımıyla toplantı yapacaklarını belirtti. yıldızım, süreç ile ilgili bilgi vereceklerini aktardı.

19 Eylül 2025 Cuma 18:27
MHP'den “Terörsüz Türkiye” toplantısı: 9 ilden katılım olacak
MHP Beypazarı İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yıldırım, İlçe Başkanı Erdoğan Orhan ve partililerle bir araya geldi.

"Terörsüz Türkiye" sürecini Ankara'da 9 ilin katılımcılarına anlatarak bilgilendirmede bulunacaklarını dile getiren Yıldırım, toplumun lider konumunda olan sivil toplum örgütlerini, muhtarları, şehit aileleri derneklerini, sanayi ve ticaret odalarını çağırarak, toplumdaki soru işaretlerinin cevabını vereceklerini, projenin nasıl geliştiğini, maksadını ve hedefini anlatacaklarını kaydetti.

Yıldırım, sosyal medyada bilgi kirliliğinin çok fazla olduğunu vurgulayarak, "Bu bilgi kirliliklerini de ortadan kaldırmak için birebir ilk ağızdan Türkiye'deki bütün insanlarımızı aydınlatmak için MHP bu toplantıyı Türkiye'de yaptı. 20 Eylül'de Ankara ve civarında bulunan 8 ili toplayıp toplantımızı yapacağız. Ankara Ticaret Odası toplantı salonunda saat 14.00'te. İlçe başkanımızla birlikte Beypazarı'nda sivil toplum örgütü temsilcilerini, muhtarları, sendikaları, gazileri, hepsini geziyoruz, hepsini de davet ediyoruz." dedi.

