MHP'li Büyükataman: Kimse bize akıl vermeye kalkmamalı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa Teşkilatları, tarihi 14 Mayıs seçimlerine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ramazan Bayramı sonrası tempo artıran MHP teşkilatları, her platformda vatandaşla buluşmak için yoğun gayret gösteriyor.

Seçim çalışmaları çerçevesinde bir dizi ziyarette bulunan MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili ve 28'inci Dönem Bursa 1. Bölge Milletvekili Adayı İsmet Büyükataman, Karadeniz Asıllı Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni (KARADENİZSİAD) ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada Büyükataman, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 14 Mayıs seçimlerine müdahale ettiğini söyleyerek, "Kimse bize akıl vermeye kalkmamalı" dedi.

Büyükataman yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yapılacak olan seçimleri merak etmeyen hiçbir ülke yok. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere artık üzerine vazife olmayan birtakım gayretler de bariz bir hal aldı. Bu ülkede yaşayıp kendi iradesini yok sayan birtakım dayatmalara bu milletin hazmedebileceğini zannetmiyorum. Amerika ve Avrupa Birliği üyesi pek çok ülke çok açık irade beyanında bulunuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden seçildikten sonra bu konu ile alakalı öyle net bir tavrı var ki hazmetmek mümkün değil. Biden Türkiye'deki dostlarıyla Recep Tayyip Erdoğan'ı bu seçimlerde alaşağı etmek istediklerini, bir iktidar değişikliği için ne gerekiyorsa yapacaklarını çok açık bir şekilde ortaya koydu. Türkiye'de millet iradesiyle sorumluluklarını emanet ettiği gerek cumhurbaşkanını gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sorumluluk almış olan milletvekilleri ile alakalı bir kanaatiniz olabilir. Ama bu ölçüde aleni bir beyanı bu ülke hak etmiyor. Demokrasi geleneği oturmuş bu konuda çok ciddi tecrübeler kazanmış bir ülke Türkiye. Çeşitli dönemlerde demokrasisi darbelerle kesilmiş olsa bile hep millet iradesini dikkate almış ve bu iradeye ehemmiyet vermiş bir ülke. En son 15 Temmuz 2016'da yine uzunca zamandır kurgulanmış bir ihanet oyunu ile karşı karşıya kaldık. Türkiye'yi iç savaş çıkartarak plan ve hesapların hayata geçirilmesine yönelik bir kalkışma ile bu ülke karşı karşıya kaldı. Bu millet demokrasiye olan bağlılığını, milli iradeye olan sadakatini ve bu konudaki hassasiyetini 15 Temmuz'da meydanlara çıkarak bedel ödeyerek bir kez daha ortaya koydu. Biz geleceğine bağlı karar verme melekesine de sahip bir milletiz. Kimse bize akıl vermeye kalkmamalı. Kimse bizi yönlendirmek gibi bir işgüzarlık da ortaya koymamalı" şeklinde konuştu.

KARADENİZSİAD programı sonrası Bursa İl Dernekleri Federasyonu'nu (BİLDEF) ziyaret eden Büyükataman, BİLDEF'e bağlı derneklerden Cumhur İttifakı'na tam destek sözü aldı. Program sonrası Doburca Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.