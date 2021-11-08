İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2021 Pazartesi / 3 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6795
  • EURO
    11,2246
  • ALTIN
    567.324
  • BIST100
    1608.54
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MHP'li Kılavuz, Türkkan'ın soyadını değiştirmesini, milletvekilliğinden istifa etmesini istedi
Güncel

MHP'li Kılavuz, Türkkan'ın soyadını değiştirmesini, milletvekilliğinden istifa etmesini istedi

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, şehit ailesine yönelik tavrı nedeniyle önce soyadını değiştirmesini, sonra milletvekilliğinden istifa etmesini istedi.

AA8 Kasım 2021 Pazartesi 19:25 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 19:25
ABONE OL

Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında,Türkkan'ın, Bingöl'de bir şehit yakınına gösterdiği tavır nedeniyle milli vicdanları derinden yaraladığını ifade etti.

"İradesini Kandil ve Pensilvanya'ya ipotek ettirenler, aziz milletimizin teveccühüne mazhar olmadıkça çıldırmışlardır ve şehit ailelerine küfür edecek kadar alçalmışlardır." diyen Kılavuz, Türkkan'ın, daha önce de şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün babasını, TBMM'yi ziyareti sırasındaki kıyafeti nedeniyle eleştirdiğini söyledi.

Kılavuz, "Meral Akşener ve avanelerinin terörist Demirtaş'a gösterdiği yakın alakayı şehit ailelerine göstermesini ve asil milletimizin değerlerine kıymet verilmesini beklemek, boş bir hayalden ibarettir." ifadelerini kullandı.

Türkkan'ın TBMM'nın üyesi olmasını, "garabet ve utanç verici" olarak nitelendiren Kılavuz, "Grup Başkanvekilliğinden istifa etmen yetmez, önce Türkkan olan soyadını değiştirmeli ve sonra da milletvekilliğinden geciktirmeksizin istifa etmelisin." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.