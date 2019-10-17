22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8869
  • 6,5514
  • 281.807
  • 93521.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

MHP'li Semih Yalçın'ın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın (33) ve arkadaşı Arif Fidanboy, Ankara Kalesi'nin surlarından kayalıklara düştü. Yalçın, olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı Fidanboy ise ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesindeki Ankara Kalesi'nde meydana geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın, iddiaya göre 2'si kadın 3 arkadaşı ile birlikte Ankara Kalesi'nin eteklerinde kuş besleyen arkadaşı Arif Fidanboy'un yanına gitti. Grup burada bir süre sohbet ettikten sonra şehir manzarasını izlemek için kalenin surlarına çıktı. Turan İlteber Yalçın ve Arif Fidanboy, burada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengelerini kaybederek yaklaşık 70 metre yükseklikten aşağıdaki kayalıklara düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Fidanboy ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Fidanboy'un yoğun bakımda tedavi gördüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 
 
MHP'LİLER OLAY YERİNDE
 
Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, olay yerinde inceleme yaptı, polislerden bilgi aldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da acı haber üzerine gelerek Servet Yılmaz'dan bilgi aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker ile MHP'li bazı milletvekilleri de olay yerine gelerek Semih Yalçın'ın üzüntüsünü paylaştı. Turan İlteber Yalçın'ın cenazesi, olay yerinde sabaha kadar süren incelemelerin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan olay sırasında kalede bulunan 2'si kadın 3 kişi ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Yalçın'ın ölümü ve arkadaşının yaralanmasıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
 

Komandolardan milli sporculara mesaj: Selamınızı aldık, gözünüz arkada kalmasın!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump'ın zikzaklarına uzman yorumu: Bu yöntemi kullanıyor

Trump'ın zikzaklarına uzman yorumu: Bu yöntemi kullanıyor

Ankara'da yoğun diplomasi trafiği! Görüşmeler peş peşe yapılıyor

Ankara'da yoğun diplomasi trafiği! Görüşmeler peş peşe yapılıyor

YPG/PKK'lı Yunan anarşistlerden Atatürk Evi’ne saldırı girişimi!

YPG/PKK'lı Yunan anarşistlerden Atatürk Evi’ne saldırı girişimi!

İngiltere ve AB, yeni Brexit için anlaştı

İngiltere ve AB, yeni Brexit için anlaştı

İşte kampanya açıklayan markalar ve Türkiye'ye gelen yeni model...

İşte kampanya açıklayan markalar ve Türkiye'ye gelen yeni model...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygusal paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygusal paylaşım

Uzmanı uyardı! Probiyotik alırken buna dikkat edin

Uzmanı uyardı! Probiyotik alırken buna dikkat edin

Sarar çiftine dehşeti yaşatmışlardı! Haklarında istenen ceza belli oldu

Sarar çiftine dehşeti yaşatmışlardı! Haklarında istenen ceza belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

TÜGVA Kültür Sanat Okulu kapılarını gençlere açıyor

TÜGVA Kültür Sanat Okulu kapılarını gençlere açıyor

Atık eşyalar kullandı, görenler gerçek sanıyor

Atık eşyalar kullandı, görenler gerçek sanıyor

Bakması bile keyiflendiren masal gibi evler

Bakması bile keyiflendiren masal gibi evler

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA