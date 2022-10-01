MHP'li yöneticiye sokak ortasında suikast: Kurtarılamadı

Olay, geçtiğimiz Salı sabah saatlerinde Sancaktepe'de meydana gelmişti. MHP Kartal üyesi Erkan Hançer bir marketten çıktığı esnada silahlı saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. 5 gün yoğun bakımda tedavi gören Hançer hayatını kaybetti.
Sancaktepe'de, MHP Kartal üyesi Erkan Hançer'e düzenlenen silahlı saldırı anının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
Görüntülerde, Erkan Hançer'in marketten çıkarak aracına doğru yöneldiği sırada market önünden bekleyen şahsın yanında taşıdığı silahı çıkartarak tek el ateş açtığı görülüyor.