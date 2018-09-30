MHP'nin Kızılcahamam kampında Devlet Bahçeli konuşuyor

"Türkiye'ye ekonomik savaş açtılar" diyen MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Dövizdeki oynamalra öyle kritik noktalara geldi ki Türkiye'nin önünü perdeledi...

Döviz fiyatındaki artışta kontrol sağlandı. Merkez Bankası gecikmeyle de olsa devreye girerek bağımsızlık vasfını gösterdi. Ne var ki hayat pahalılığı artmış, stokçuluk yapan fırsatçılar bunlardan istifadeye çalıştılar. Mutlaka afişe edilmeli ve bedeli ödettirilmelidir. Kan emen vampirler ile kar eden fırsatçılar bize göre aynıdır.

Türkiye yaralarını saracaktır.

Ekonomideki yaprak dökümünden medet ummak insani değildir. Sevinç taklaları atmak su katılmamış alçaklıktır.

Biz CHP gibi olamayız, CHP gibi davranamayız. Biz varlığını Türk milletinde bulan Türk milliyetçileriyiz. Ülke batarsa bundan kimsenin kazançlı çıkmayacağını görür ve söyleriz.

Eleştirilecek konular varsa elbette ki hükümete lafımızı söyleriz.

Ayrıntılar geliyor...