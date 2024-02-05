MHP seçim beyannamesini açıkladı... Durmaz: Muhalefet tehdit boyutuna varan icraatlar gerçekleştiriyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'ın MHP açıklamalarından satır başları;

* Bazı muhalefet belediyeleri eser ve hizmet üretemedikleri gibi milli güvenliğimiz için tehdit boyutuna varan icraatlar gerçekleştirmişlerdir.

* Üretken belediyecilik anlayışımız, yerel ihtiyaçların doğru tespit edilmesi ve kamu kaynaklarının bu doğrultuda yönlendirilmesi temeli üzerine inşa edilmiştir.

* Asrı Türk asrı yapacak yolun; Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına layık, milli bilinçle, "güçlü merkez güçlü yerel yönetim" anlayışından geçtiği tartışmasızdır.

* Milliyetçi Hareket Partisi; ülke genelinde sağlanan siyasî istikrara yerel yönetimlerin de katılmasını; Türkiye Yüzyılı hedeflerine ivedi şekilde ve selametle vasil olabilmenin itici gücü olarak görmektedir. Merkezden yerele tek yürek olmuş Türkiye'nin önümüzdeki asra damga vuracağından şüphe yoktur.

* Her seçim öncesi, yeni strateji ve taktiklerle ortaya çıkan bu güruhun 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde de boş durmadığı, benzer yöntemlerle huzursuzluk ve nifak tohumu ekmeye çalıştıkları kaçmamaktadır.

* Milliyetçi Hareket Partisi olarak dikkat kesildiğimiz bir diğer husus ise aile, toplum ve örfümüze karşı yürütülen yıpratma politikaları ve bizi biz yapan değerlerin ağır bir kuşatma altında olmasıdır.

* Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyecilik vizyonunun temelinde milletimizin yerel ölçekli ihtiyaçlarının en etkin ve verimli şekilde karşılanması, vatanımızın her karış toprağının mamur edilmesi ve tüm vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden eşit ve adil bir şekilde yararlanması vardır.

* Dijital teknoloji ve yapay zekâ başta üzere dünya genelinde yaşanan değişim/dönüşüm süreçlerinin yerel yönetim hizmetlerinde kullanılmasının öneminin farkında olan kadrolarımızla, iyi uygulama örneklerini dönüştürerek tatbik edilmesini sağlayacağız.