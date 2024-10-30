İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2024 Çarşamba / 27 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2911
  • EURO
    37,1367
  • ALTIN
    3069.67
  • BIST100
    8975
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Michelin yıldızlı ünlü şef İstanbul'da hayatını kaybetti
Güncel

Michelin yıldızlı ünlü şef İstanbul'da hayatını kaybetti

Michelin yıldızlı Michael Wollenberg, İstanbul'da karavanıyla seyir halindeyken kamyonla çarpıştı. Ağır yaralanan Wollenberg kurtarılamadı. Ünlü şefin şoförü ile iki köpeği ise sağ kurtuldu.

30 Ekim 2024 Çarşamba 09:10 - Güncelleme:
Michelin yıldızlı ünlü şef İstanbul'da hayatını kaybetti
ABONE OL

Karavanıyla Türkiye'ye gelen Michelin yıldızlı Alman şef Michael Wollenberg, İstanbul yakınlarında seyir halindeyken bir kamyonla çarpışması sonucu hayatını kaybetti.

Michelin yıldızlı ünlü şef Michael Wollenberg, yakın zamanda karavanıyla Türkiye'ye gelmişti. İstanbul yakınlarında karavanıyla seyir halindeyken kamyonla çarpıştı. Bild'de yer alan habere göre ağır yaralanan 60 yaşındaki Wollenberg, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada karavanı kullanan şoförün ise sağ kurtulduğu öğrenildi.

Kaza sırasında Wollenberg'in iki köpeğinin de karavanda olduğu ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Michael Wollenberg'in dünyanın en iyi balık şefi seçildiğini ifade eden Alman basını hayalinin ise Kıbrıs'ta yaşamak olduğunu yazdı.

  • Michael Wollenberg
  • kaza
  • Michelin yıldızı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.