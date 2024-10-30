Karavanıyla Türkiye'ye gelen Michelin yıldızlı Alman şef Michael Wollenberg, İstanbul yakınlarında seyir halindeyken bir kamyonla çarpışması sonucu hayatını kaybetti.

Michelin yıldızlı ünlü şef Michael Wollenberg, yakın zamanda karavanıyla Türkiye'ye gelmişti. İstanbul yakınlarında karavanıyla seyir halindeyken kamyonla çarpıştı. Bild'de yer alan habere göre ağır yaralanan 60 yaşındaki Wollenberg, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada karavanı kullanan şoförün ise sağ kurtulduğu öğrenildi.

Kaza sırasında Wollenberg'in iki köpeğinin de karavanda olduğu ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Michael Wollenberg'in dünyanın en iyi balık şefi seçildiğini ifade eden Alman basını hayalinin ise Kıbrıs'ta yaşamak olduğunu yazdı.