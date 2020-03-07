İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0888
  • EURO
    6,8861
  • ALTIN
    329.18
  • BIST100
    109601
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanı Altun, Miçotakis'e CNN International'da yanıt verdi: Yunanistan'a ve uluslararası topluma tavsiyemiz...
Güncel

İletişim Başkanı Altun, Miçotakis'e CNN International'da yanıt verdi: Yunanistan'a ve uluslararası topluma tavsiyemiz...

CNN International kanalına konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ithamlarını kesin bir şekilde reddediyoruz. Yunan kolluk ve hudut muhafaza kuvvetlerinin mültecilere kötü muamele ederek, onlara karşı ölümcül güç kullanmasından derin endişe duyuyoruz” dedi.

AA07 Mart 2020 Cumartesi 08:32 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 08:32

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Altun, CNN International kanalında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in iddialarına yanıt verdi.

Miçotakis'in ithamlarını kesin bir şekilde reddettiklerini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Yunan kolluk ve hudut muhafaza kuvvetlerinin mültecilere kötü muamele ederek, onlara karşı ölümcül güç kullanmasından derin endişe duyuyoruz. Dünyanın en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkesi olan Türkiye, Suriye ve diğer yerlerden gelen düzensiz göç dalgalarına karşı bir duvar görevi görmektedir.

Avrupa Birliği, 2016 mülteci anlaşmasında verdiği maddi destek ve gönüllü kabul gibi sözlerini tutmamıştır. Bunun sonucunda Türkiye, kaynaklarını Avrupa'ya giden mültecileri durdurmak yerine İdlib'den gelebilecek muhtemel bir dalgayı karşılamaya yönlendirmiştir. Yunanistan'a ve uluslararası topluma tavsiyemiz, birilerini suçlamak yerine, düzensiz göçün temelinde yatan Suriye iç savaşını durdurmaktır."

Terör örgütü PKK'ya yönelik ''Kapan-3 Kazan Operasyonu'' başlatıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD basını yazdı: Prens Selman'ın emriyle tutuklandılar
ABD basını yazdı: Prens Selman'ın emriyle tutuklandılar

ABD basını yazdı: Prens Selman'ın emriyle tutuklandılar

CHP'li Tanal'ın yalanı ortaya çıktı
CHP'li Tanal'ın yalanı ortaya çıktı

CHP'li Tanal'ın yalanı ortaya çıktı

Önce verdiğiniz sözleri tutun
Önce verdiğiniz sözleri tutun

Önce verdiğiniz sözleri tutun

Belediyeyi akraba şirketine çevirdi
Belediyeyi akraba şirketine çevirdi

Belediyeyi akraba şirketine çevirdi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.