Micotakisten Türkiye yalanı! Kim sözünü tutmadı?

08 Mart 2020 Pazar 10:16 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 11:47

Mutabakat kapsamında AB, Türkiye’ye Haziran 2016 sonuna kadar vize serbestisi tanıyacağını vadetse de üzerine düşeni yapmadı.

AB-Türkiye mutabakatında, “Tüm beklentilerin karşılanması kaydıyla en geç Haziran 2016 sonuna kadar Türk vatandaşlarına yönelik vize gerekliliklerinin kaldırılması amacıyla Vize Serbestisi Yol Haritası'nın katılan tüm üye devletler bakımından yerine getirilmesine hız verilecektir.” ifadesi yer alıyordu.

Vize Serbestisi Yol Haritası'nda yer alan ve karşılanması beklenen hususlar, 72 kriter olarak sıralanıyordu.

Bu çerçevede, Türkiye’nin vize serbestisi için 72 kriterden karşılaması gereken 6 kriter kaldı.

Kalan kriterler içinde taraflar arasında en çok tartışmaya konu olan madde ise “terörle mücadele mevzuatında değişiklik”. Mutabakatın imzalanmasından kısa süre sonra 15 Temmuz darbe girişimini atlatan Türkiye, bu konuda AB’nin daha esnek davranmasını bekliyor.

6 MİLYAR EURONUN 3 MİLYARI BİLE AKTARILMADI



Milyonlarca mülteciye kapılarını açan Türkiye, AB'nin 6 milyar euro destek sözünü yerine getirmesini talep ediyor.

Mültecilere ev sahipliği dolayısıyla harcamaları 40 milyar doları geçen Türkiye, AB’nin henüz 3 milyar euroyu bile uluslararası STK'lara vermemiş olmasından şikayetçi.

AB en geç 2018’in sonuna kadar toplam 6 milyar euroluk fonu iki aşamada devreye sokma sözü vermişti.

Öte yandan, mutabakatta, “AB ve AB'ye üye devletler, özellikle Türkiye sınırına yakın belirli alanlarda Suriye içindeki insani koşulların iyileştirilmesine yönelik olarak ve yerel nüfusun ve mültecilerin daha güvenli olacak alanlarda yaşamasını sağlamak üzere Türkiye ile her türlü ortak çabayı gösterecektir.” ifadelerine yer verilse de bu konuda AB, somut adımlardan kaçındı.

AB, 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'den sığınmacı alınmasını öngören Gönüllü İnsani Yeniden Yerleştirme Programı'nı da hayata geçirmedi.

YENİ FASIL AÇILMADI



AB, mutabakatta, “Diğer fasılların açılmasına yönelik hazırlık çalışmaları, mevcut kurallar çerçevesinde üye devletlerin tutumlarına halel getirmeksizin hız kazandırılmış şekilde devam edecektir.” taahhüdünde bulundu.

AB ile üyelik müzakerelerinde 30 Haziran 2016’dan bu yana yeni fasıl açılmaması nedeniyle AB-Türkiye üyelik müzakereleri donma noktasına geldi.

Taraflar arasında müzakereler hız kesmekle kalmadı, AB, Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlıkları bahane göstererek üst düzeyli görüşmeleri de askıya aldığını duyurdu.

Türkiye, egemenlik haklarından doğan Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri dolayısıyla gerilen ilişkilerin, AB’nin taraflı tutumunu bir yana koyması ve diyalog kanallarının aktif kullanımıyla tekrar canlanabileceğini savunuyor.

GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ ERTELENİYOR



Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin resmi müzakerelerin AB Komisyonunun Konseyden yetki almasının ardından başlaması bekleniyordu ancak Brüksel bu konuda istekli gözükmüyor.

Gelinen süreçte, Türkiye ve AB arasında gerçekleştirilen teknik görüşmelerin ardından müzakerelerin çerçevesini belirleyen rapor üzerinde uzlaşı sağlandı ancak bundan öteye geçilemedi.

Türkiye, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin her iki tarafın lehine olacağını belirtiyor.

TÜRKİYE SAYESİNDE GÖÇMEN AKINI YÜZDE 97 CİVARINDA AZALDI



Mutabakatının ardından Ege Denizi'nde düzensiz göç büyük ölçüde kontrol altında tutulurken ölümler de önemli oranda azalmıştı.Avrupa'nın verdiği sözlerini tutmasının ardından Ankara göçmenlere Avrupa'nın kapılarını açtı. Türkiye'nin kararı sonrası panikleyen Atina yönetiminden ise yeni bir açıklama geldi.

MİÇOTAKİS'TEN TEPKİ ÇEKEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Amerikan CNN International televizyonuna konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında 2016 yılında yapılan sığınmacı anlaşmasının Türkiye yüzünden "öldüğünü" söyledi. Yunan Başbakan, "Suriye'de olanlar yüzünden Türkiye'nin anlaşmayı tamamen delmesi üzerine anlaşma öldü" ifadesini kullandı.

Miçotakis, "Avrupa'nın Türkiye'nin şantajlarına boyun eğmeyeceğini" ifade ederken "Krizi büyüten biz değiliz, sınırlarımızı koruyoruz" sözlerini sarf etti.