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Mide bulandıran zeytin sepetlemesi: Bakanlık skandal görüntüler için harekete geçti

Manisa'da çekildiği ileri sürülen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çıplak bir kişinin yeşil zeytinlerin içine girerek sepetleri doldurduğu anlar mide bulandırdı. Tarım ve Orman Bakanlığı, söz konusu görüntülerle ilgili inceleme başlattığını bildirdi.

29 Temmuz 2023 Cumartesi 18:43 - Güncelleme:
Mide bulandıran zeytin sepetlemesi: Bakanlık skandal görüntüler için harekete geçti
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Manisa'da çekildiği iddia edilen zeytin tankındaki iğrenç görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

TANKIN İÇİNE ÇIPLAK GİRİP KASAYI DOLDURDU

Bir çalışanın yeşil zeytin tankının içine çıplak bir şekilde girerek kendisine verilen boş sepetleri doldurduğu anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Skandal görüntüler sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi

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