Manisa'da çekildiği iddia edilen zeytin tankındaki iğrenç görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

TANKIN İÇİNE ÇIPLAK GİRİP KASAYI DOLDURDU

Bir çalışanın yeşil zeytin tankının içine çıplak bir şekilde girerek kendisine verilen boş sepetleri doldurduğu anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Skandal görüntüler sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi

Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) July 29, 2023

GÖZALTINA ALINDI

Akhisar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli ve işletme tespit edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheli ilk ifadesinde suçunu eğlence amacıyla işlediğini itiraf etti.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından videonun çekildiği işletme mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Aynı zamanda işletme sahibi hakkında idari ceza uygulandı.