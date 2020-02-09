İSTANBUL 3°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0188
  • EURO
    6,591
  • ALTIN
    303.309
  • BIST100
    121015
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan İranlı uyruklu 2 zanlı tutuklandı
Güncel

Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan İranlı uyruklu 2 zanlı tutuklandı

Erzurum'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıdıkları belirlenen İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

AA09.02.2020  14:20 - Güncelleme: 09.02.2020  14:20

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda, Erzurum-Erzincan kara yolu Aşkale uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsündeki İran uyruklu K.N. ve S.S'nin durumundan şüphelendi.

Çantalarında yapılan aramada 58 kapsül halinde 580 gram afyon sakızı ele geçirilen zanlıların uyuşturucu maddeleri yutmuş olabileceğini değerlendiren ekipler, bu kişileri Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Zanlıların çekilen röntgenlerinde mide ve bağırsaklarında 109 kapsül halinde 1180 gram uyuşturucu madde olduğu belirlendi.

Uyuşturucu tıbbi müdahaleyle zanlıların vücudundan çıkarıldı. Ele geçirilen 1760 gram afyon sakızına ekiplerce el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'den Libya'ya oyunu bozacak sevkiyat
Türkiye'den Libya'ya oyunu bozacak sevkiyat

Türkiye'den Libya'ya oyunu bozacak sevkiyat

Eski diplomattan çarpıcı itiraf: Suriye ordusuna katıldılar
Eski diplomattan çarpıcı itiraf: Suriye ordusuna katıldılar

Eski diplomattan çarpıcı itiraf: Suriye ordusuna katıldılar

Koronavirüsü SARS'ı geride bıraktı
Koronavirüsü SARS'ı geride bıraktı

Koronavirüsü SARS'ı geride bıraktı

Türkiye'nin yeni İdlib stratejisi: Moskova'nın hatası neye sebep oldu?
Türkiye'nin yeni İdlib stratejisi: Moskova'nın hatası neye sebep oldu?

Türkiye'nin yeni İdlib stratejisi: Moskova'nın hatası neye sebep oldu?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.