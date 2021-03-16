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Midelerinde uyuşturucu taşıyorlardı... Yakalandılar

Van'da midelerinde sentetik uyuşturucu taşıdıkları belirlenen 2 İran uyruklu yakalandı.

AA16 Mart 2021 Salı 10:58 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 11:02
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Van Ferit Melen Havalimanı'nda İzmir'e gidecek olan İran uyruklu A.D. ve S.A'dan şüphelendi.

Uçağa binmeleri engellenen zanlıların muayenelerinde, midelerinde 103 kapsül halinde 920 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi.

Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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