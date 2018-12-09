Midesinden 116 adet uyuşturucu kapsülü çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Kasım günü Atatürk Havalimanı'nda Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden gelen Hollanda uyruklu N.I.E. (47) isimli şahsın hareketlerinden şüphelenerek gözaltına aldı.

Polis ekipleri şahsın vücudunda uyuşturucu madde olabileceğini değerlendirerek, kontrol için hastaneye sevk etti. Şahsın hastanede yapılan kontrollerinde midesinde bir kilo 400 gram ağırlığında 116 adet kokain kapsülü tespit edildi.

Yapılan müdahaleyle uyuşturucu kapsülleri N.I.E'nin vücudundan çıkartıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.