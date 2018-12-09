Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Midesinden 116 adet uyuşturucu kapsülü çıktı

Atatürk Havalimanı'nda, Brezilya'dan gelen Hollanda uyruklu uyuşturucu kuryesi polis ekipleri tarafından yakalandı. Midesinden bir kilo 400 gram ağırlığında 116 adet kokain kapsülü çıkan kurye, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Kasım günü Atatürk Havalimanı'nda Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden gelen Hollanda uyruklu N.I.E. (47) isimli şahsın hareketlerinden şüphelenerek gözaltına aldı.
 
Polis ekipleri şahsın vücudunda uyuşturucu madde olabileceğini değerlendirerek, kontrol için hastaneye sevk etti. Şahsın hastanede yapılan kontrollerinde midesinde bir kilo 400 gram ağırlığında 116 adet kokain kapsülü tespit edildi.
 
Yapılan müdahaleyle uyuşturucu kapsülleri N.I.E'nin vücudundan çıkartıldı.
 
Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşgalci İsrail askerleri ´arbedede vuruldu´ dediği engelli Filistinliyi arkadan vurmuş

İşgalci İsrail askerleri ´arbedede vuruldu´ dediği engelli Filistinliyi arkadan vurmuş

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Geçimini kekik, nane, defne yağı ile sağlıyor: Litresi 1000 liradan satılıyor

Geçimini kekik, nane, defne yağı ile sağlıyor: Litresi 1000 liradan satılıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA