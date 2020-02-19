AA 19 Şubat 2020 Çarşamba12:02 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 12:02

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine geniş çaplı araştırma başlattı.

Şüphelilerin hava yolunu kullanacağı yönündeki istihbari bilgi üzerine İzmir polisi, İran'dan gelen yolcuları takibe aldı.

Yaklaşık 3 ay boyunca havalimanında görev yapan narkotik polisi, gerek fiziki takip yaparak gerekse buradaki güvenlik kameralarından yurt dışından gelen yolcuları adım adım izledi.

Geçen hafta, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen 5 İranlı yolcunun, şüphe üzerine kimlik bilgileri sorgulandı. Üst ve bagaj aramaları da yapılan yolcularda herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

İranlı yolculardan birinin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine zanlılar röntgen filmi için hastaneye götürüldü.

Kontrollerinde de 5 İranlının midelerinde kapsül olduğu anlaşıldı. Şüpheliler, kapsülleri istifra yoluyla çıkardı.

İranlılardan toplam 298 kapsülde 3 kilo 385 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, suçlarını itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İranlılar, tutuklandı.

Bu arada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, zanlıların Türkiye'deki bağlantılarını çözmek için çalışma başlattı.