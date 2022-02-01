MIDWOOD, ülke ekonomisine yıllık 200 milyon dolar değerinde döviz girdisi sağlayacak

1 Şubat 2022 Salı 19:49 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 19:49

MIDWOOD İstanbul Film Stüdyo Kompleksi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet San'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda yüksek bütçeli yabancı film yapımcılarını Türkiye'ye kazandırma ile birlikte Türk sinemasını yabancı prodüksiyonlar ile buluşturarak ortak yapımlara imza atmalarını hedefleyen MIDWOOD'un film çekim sektörüne yüksek standart, kalite ve teknolojisiyle farklı bir boyut getireceği tüm detayları ile paylaşıldı.

200 MİLYON DOLARLIK YATIRIM İLE 15 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Türkiye'nin uluslararası arenada ilk film platosu olma özelliği taşıyan, 200 milyon dolar yatırım değerine sahip MIDWOOD İstanbul Film Stüdyo Kompleksi yaklaşık 400 bin metrekarede kurulmaktadır. Dünya sinemasına hizmet üretecek olan çeyrek milyar dolarlık kompleksin hizmet vermeye başladığı andan itibaren 1 milyar dolarlık bir değere ulaşması öngörülüyor. Yıllık toplam 300 milyon dolar değerinde film endüstrisine yönelik üretim kapasitesi bulunan projenin yaratacağı katma değer ile Türkiye ekonomisine yıllık 200 milyon dolar değerinde döviz girdisi sağlaması bekleniyor.

Tam kapasite ile çalışmaya başladığında 15 bin kişiye istihdam sağlayacak dev yatırım sinema endüstrisinde yarattığı sektörel faydanın yanı sıra içerisinde barındıracağı tamamlayıcı ve olmazsa olmaz unsurlar olan 4 bin öğrenci kapasiteli Eğitim Kurumları, 250 odalı lüks bir Konaklama Tesisi, 300 farklı işletmeden oluşan Sosyal, Kültürel ve Yaşam Alanları, sektörel ofisler ve teşhir mağazaları ile önce İstanbul, dolayısıyla Türkiye için büyük bir kazanım olma özelliğini de taşıyacak. Türkiye adına uluslararası projelere atacağı gurur kaynağı imzalar ile büyük bir potansiyel taşıyan MIDWOOD, unicorn bir proje olarak ülkemizin marka değerine katkı sağlayacak çalışmaları da beraberinde getiriyor olacak.

DÜNYA SİNEMA SEKTÖRÜ İÇİN TÜRKİYE'DEN YENİ LOKASYON

Dünyanın merkezindeki İstanbul'da, dünya standartlarında hizmet üretecek ve gelecek nesil bir stüdyo olarak hayata geçirilmekte olan MIDWOOD, Türkiye'nin yeni cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor. Yaratıcı endüstriyi besleyen ve kendisi de aynı endüstrinin insan kaynağı ile beslenen bu eşsiz organizma, sektörün aranılan çekim merkezi olma yolunda ilerliyor.

MIDWOOD'un her biri tam donanımlı ve teknik olarak her filmi çekebilecek kapasitede, üçü yüksek teknoloji sanal prodüksiyon stüdyosu ve biri yüksek teknoloji hareket yakalama stüdyosu olmak üzere toplamda 21 adet kapalı stüdyosu bulunuyor. Dünyanın en büyük açık su tankı, Avrupa'nın ise en büyük kapalı su havuzunun bulunduğu MIDWOOD Stüdyoları'nda yüksek bütçeli prodüksiyonlu filmler çekilebilecek.

İçerisinde üç farklı ölçüde su tankı ile toplamda 2 bin 100 metrekare büyüklüğündeki kapalı 6 metre derinliğindeki su havuzu ile 7 bin metrekare büyüklüğünde ve bir metre derinliğindeki açık su havuzu MIDWOOD'da yerini alıyor olacak. Komplekste ayrıca çeşitli cephelerden oluşan 17 açık set alanı ve farklı içerikli 60'ın üzerinde kurulu kapalı iç mekân setleri bulunacak.

Fiziki çekim alanlarının yanı sıra dünya standartlarında bir film çekimi için gereken kamera, ışık, ses, set ve grip malzemeleri başta olmak üzere tüm ekipmanları ve ekipleri sağlayacak olan MIDWOOD bünyesinde ayrıca ihtiyaç duyulacak her türlü dekor ve kostüm aksesuar imalatları için hizmet üretecek 18 adet atölyesi de yer alacak.

'One Stop Shop' konsepti ile en uygun fiyatlarla her hizmetin tek noktadan sağlandığı bir üretim merkezi ve yatırımlar bütünü olan MIDWOOD, dünya sinemasına hizmet veren yeni ve özel bir güç olmak için yükseliyor.

MIDWOOD Stüdyoları, aynı anda 4 Hollywood prodüksiyonu ile eş zamanlı çekim yapmaya imkân tanıyan ve ayrıca 6 adet Bollywood, Chinawood ile Avrupa ve Türk sinema endüstrisi olmak üzere aynı anda 10 film için komple hizmet üretebilecek. Böylelikle senede toplam 15'i büyük Hollywood prodüksiyonu olmak üzere diğer kategorilerde ise 35 farklı prodüksiyon çekme kapasitesi ile yılda 50 film çekilebilecek bir kapasiteye ulaşacak.

AHMET SAN: MIDWOOD, CUMHURİYET'İN 100. YILINDA DÜNYAYA ARMAĞAN EDİLECEK

Dünya film endüstrisinin yeni buluşma noktası haline gelecek olan, Türkiye'nin konusunda en önemli projesi olan MIDWOOD hakkında detaylı bilgileri paylaşan Ahmet San, "Medeniyetlerin buluşma noktası olan İstanbul gibi bir Dünya başkentinde, dünya platformundaki film endüstrisine A'dan Z'ye tam ve eksiksiz hizmet üretecek olan MIDWOOD'u tam anlamı ile bir Türk projesi ve Türk yatırımı olarak tamamlama kararlılığındayız. Cumhuriyet'in 100. Yılının yüz akı projesi olma özelliğini taşıyan MIDWOOD, dünya standartlarındaki kalitesi ve hizmet anlayışı ile Türkiye'ye olan güvenin daha da artmasını sağlayacak, alanında parmakla gösterilecek eşsiz bir yatırımlar bütünüdür. Kendisini Türkiye'nin bir 100.yıl projesi olarak konumlandıran ve 100. yılın dünyaya armağan edeceği bir dünya markası olma hedefi ile yola çıkan MIDWOOD, 19 Mayıs 2023 tarihinde 'soft opening'ini gerçekleştirecektir. Büyük bir heyecan ve gururla beklenen resmi açılış tarihi ise 29 Ekim 2023' tür." ifadelerini kullandı.

PROJENİN FİKRİ TEMELLERİ 2011 YILINDA ATILDI

Ahmet San ayrıca MIDWOOD ile ilgili olarak; "2011 senesinde Sofya'da "Cehennem Melekleri 2" filminin setinde projenin temellerini attık. Sofya'da bile böylesi prodüksiyonlara imza atılabiliyor ve senede 25 & 30 film çekilebiliyor, 500 Milyon Dolar ile 1 Milyar Dolar arasında bir ciro Sofya için önemli bir endüstri oluşturabiliyorsa, bunu ülkemde yapmamam için hiçbir sebep yok diye düşünerek çalışmalara başladım.

2016 yılına kadar Avrupa'da ve dünyada çeşitli örneklerini inceledim. Onlardan aşağı kalmayacak hatta Avrupa'nın en büyüğü olabilecek bir projeyi İstanbul'da hayata geçirebileceğime karar verdim. 1 Temmuz 2020'ye kadar tüm fizibilite ve saha çalışmalarını ekibimiz ile tamamladık. Ve yola çıktık!

MIDWOOD, dünya film endüstrisini bilen ve dünyadaki büyük prodüksiyonların içine çeşitli vesileler ile dahil olan ve sektörde önemli birikimi olmuş, yönetici ve ortaklardan meydana gelen bir LİDERLER GÜÇ BİRLİĞİ'dir. Her ne kadar tüm çalışmalar ve kaynaklar planlandı ise de hayalinde sinema olan, hayalinde film stüdyoları olan, hayalinde teknoloji olan, hayalinde bir dünya markası yaratma isteği olan, hayalinde Türklerde yapar hem de çok iyi ve başarılı yapar diyen, hayalinde sevdiği işi yaparak iyi kazanç elde etmek olan, vizyoner, inançlı, mücadeleci, ahlaklı, ben yerine biz diyebilen ve de ortak akla inanan ister genç müteşebbis olsun ister güçlü sermayedar olsun ister kurumsal şirketler olsun kim ortak olmak isterse "LİDERLER GÜÇ BİRLİĞİ" kapısı ardına kadar açıktır. Elbette MIDWOOD ile ilgili sahip olduğumuz tüm bu süzgeçlerden geçilmesi koşuluyla.

"MIDWOOD USA" şirketinin kurulmakta olduğunun müjdesini veren Ahmet San, "Biri Oscar Film Akademisi'nde, bir diğeri Amerika'nın en önemli film şirketlerinden birinde, diğeri ise Amerika'nın en büyük Film Stüdyolarından birinde başkanlık dahil uzun süre üst yöneticilik yapmış üç kişinin de ortak olduğu MIDWOOD USA şirketimiz ve hedef ülkelerde tamamlamakta olduğumuz 14 KONTAK OFİSİMİZ ile de pazarlama ve satış ağımızı çok güçlü hale getiriyoruz." diye belirtti.

Yüzde yüz Türk sermayesi ve girişimi olarak kurulmakta olan MIDWOOD'un hedefinin açılışından sonra bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek işlem hacmi ile değerini 1 Milyar Dolara taşımak olduğu vurgulandı. Milyar dolar hedefine ulaşıldıktan sonra projeyi ilk günden beri takip eden ve projenin kapısını çalan yabancı büyük ortaklıklara açılabileceği bilgisi verildi.