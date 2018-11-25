Mardin'de durdurulan bir araçta esrar ele geçirildi 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesinde jandarma ekipleri, kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada gizli bölmeye yerleştirilmiş 970 gram kubar esrar ele geçirildi. Araçta bulunan Ş.K. ve A.O adlı zanlılar gözaltına alındı.
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