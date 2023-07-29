Zonguldakspor Basketbol67 takımının başarılı oyuncusu 31 yaşındaki Mihrace Yasemin Buğdaycı, Diyarbakır Dicle Üniversitesi kampüsü içerisindeki Hayati Avşar Caddesi'ndeki yaya geçidinden bisikleti ile geçtiği sırada Mazlum K.'nın kullandığı aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Buğdaycı'nın acılı annesi konuştu.

Sabah'ın haberine göre, 11 çocuk annesi Emine Buğdaycı (65) yaşadıklarını şöyle anlattı:

Kızımın cesedi toprağa verilmeden sürücü Mazlum K.'nın serbest bırakılmasına yüreğim dayanmıyor. Adaletli bir raporun hazırlanarak gereken cezanın verilmesini istiyorum.

Mihrace en güçlü dayanağımdı. Çok azimli ve güçlü bir insandı. İlkyardım sertifikasını almak için üniversiteye gidiyordu. Üniversitede bitirdiği beden eğitimi yüksekokulunda akademisyen olmak istiyordu. Hayalleri vardı. Yine o kara günde, hayallerini konuşurken, anne-kız kahve sohbeti yaptık. Evden ayrıldı, iki saat sonra ölüm haberini aldım. Kızımın yokluğuna nasıl alışacağım, üzüntüden tansiyon gözlerime vurdu. Tansiyon nedeniyle gözlerimi açamıyorum.

FRENE BİLEREK BASMAMIŞ

Kızımı ölümüne neden olan kişi aracı kullanırken ailesi de yanındaymış. Hızı çok olduğundan ailesine zarar gelmesin diye frene basmayınca, benim kızımı aldı benden. Frene dokunsaydı, Mihrace şu an hayataydı.

"KARDEŞİM KEFENE DE TABUTA DA SIĞMADI"

Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın ablası Süheyla Nurdan Buğdaycı ise "İri yapılı, güzeller güzeli bir kardeşimdi. Morga götürdük, kız kardeşim masaya sığmıyordu. Kefene koymaya çalıştılar kefene sığmadı, ayağını katladılar. Tabuta koydular, tabutta dışarıda kaldı. Ona ölüm yakışmadı. Bu bir cinayet" diye konuştu.