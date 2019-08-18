Milan katliamının acısı 32 yıldır dinmiyor  

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Kılıçkaya köyü Milan Mezrası’nda terör örgütü PKK tarafından 32 yıl önce düzenlenen en kanlı saldırılarından biri olan Milan katliamında şehit edilen olan 27 kişinin yakınlarının acısı dinmedi. 18 Ağustos 1987’deki saldırıda aralarında 3 günlük Bahar Narin ve 6 günlük Zeynep Beştaş’ın da bulunduğu 16’sı çocuk, 5’i kadın 27 kişinin şehit olmuştu. Eruh Kaymakamı Murtaza Dayanç, Milan katliamının Cumhuriyet tarihinin en kanlı ve en kalleş saldırılardan biri olduğunu söyledi.

HEDEF KÖYLÜLERDİ

Saldırının tamamen köylüleri hedef aldığını belirten Dayanç, “Hain PKK terör örgütü orada tamamen sivillere yönelik bir terör eylemi gerçekleştirdi. 27 sivilin 16’sı çocuktu. Bunlardan 3 günlük olan da 6 günlük olan da vardı” dedi. Katliamı anlatmaya kelimelerin yetmediğini belirten Kaymakam Dayanç, bunun çok acı verici ve ibret alınması gereken bir hadise olduğunu dile getirdi. Dayanç, “PKK terör örgütü aslında en büyük zararı yine Kürt vatandaşlarımıza vermiştir. Milan’daki terör saldırısında katledilen 27 vatandaşımız bu yörenin insanlarıydı ve sivillerdi. Kesinlikle unutulmaması gerekir. Bunun unutulmaması için Kaymakamlık olarak şehitlik anıtı yaptırdık. Milan katliamı şehitlerine yönelik de ayrıca bir anıt düzenlemesi yaptık. Orada hepsine ayrı ayrı isim, yaş kategorisine göre zikretmek ve olayı da anlatmak suretiyle bir anıt inşa etmiş bulunmaktayız” diye konuştu.

30 KURŞUN SIKMIŞLARDI

Katliamda şehit düşen sivillerden biri de mezradaki askerlik arkadaşı Şükrü Narin’i ziyaret eden ve arkadaşıyla şehit düşen 25 yaşındaki 4 çocuk babası Hayrettin Sain’in ağabeyi Abdullah Sain, gözyaşlarıyla önce şehitliği ardından kardeşinin kabrini ziyaret ederek dua okudu. Abdullah Sain, terör örgütü PKK’nın gerçek yüzünü gösterdiği olaylardan birinin de Milan katliamı olduğunu vurguladı. İlçe merkezinde yaşadıklarını ve kardeşi Hayrettin’in katliamdan önce Kırklareli’de birlikte askerlik yaptığı Şükrü Narin’i ziyaret ettiğini belirten Sain, “Misafir kaldığı evde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen baskında kardeşim Hayrettin ve askerlik arkadaşı Şükrü Narin’in arasında yer aldığı 27 kişi hunharca katledildi. Ertesi gün kardeşimin cenazesini getirdiler. Kardeşime 30 kurşun sıkmışlardı. Milan’da katledilen 27 kişi arasında 3 günlük bebek de vardı. Bir bebeğin kafası tekmelenmek suretiyle ezilmişti. Bunları yapanlar insan olamaz”dedi.

PKK GENÇLERİ KANDIRIYOR

Saldırıyı hatırladıkça gözlerinin dolduğunu belirten Sain, “Terör örgütü PKK masum Kürt kökenli gençleri kandırıp dağa götürüyor, öldürtüyor. Bu katliamın üzerinden 32 yıl geçti. Asla unutmadık ölene kadar da unutmayacağız. Allah devletimizden razı olsun, Eruh’un en yüksek tepesindeki parkta şehitlik anıtı yaptırdı. Anıtta kardeşim Hayrettin’in ismi birlikte şehit düştüğü askerlik arkadaşı Şükrü Narin’le yan yana konulmuş. Biz çok memnun olduk çok sevindik” ifadelerini kullandı. Şükrü Narin’in ağabeyi Yunus Narin de yaşadıkları acıyı unutmalarının mümkün olmadığını söyledi. Kardeşi ve askerlik arkadaşının aynı yerde şehit edildiğini hatırlatan Narin, “Acımız büyük, bu acıyı unutmamız asla söz konusu olamaz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.