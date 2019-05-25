Milas'ta 3,6 büyüklüğünde deprem
MUĞLA'nın Milas ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- DHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Milas ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 08.00'de meydana geldi. Yerin 10,.67 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.