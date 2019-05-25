Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Milas ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 08.00'de meydana geldi. Yerin 10,.67 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.