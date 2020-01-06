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Milas'ta hastanede yangın

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki 75. Yıl Devlet Hastanesi Diş Polikliniği'nde gece saatlerinde yangın çıktı. Üst katta bulunan servislerdeki hastalar büyük panik yaşarken, alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

DHA06.01.2020  09:43 - Güncelleme: 06.01.2020  09:43

Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi Diş Polikliniği'nde, dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden hasta yakınları ve hastanenin güvenlik görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çok sayıda oksijen tüpünün bulunduğu poliklinikte patlama yaşanmaması için mücadele verip, alevleri güçlükle söndürdü. Yangın nedeniyle servisteki hastalar panik yaşarken, mesai saatleri dışında olduğu için hizmet vermeyen poliklinikte maddi hasar meydana geldi. Milas İlçe Sağlık Müdürü Ergun Kırova ve 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Tarık Çubukçuoğlu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Çubukçuoğlu, yangının ilk belirlemelere göre elektrik aksamından kaynaklanan kısa devre nedeniyle başladığını söyledi. Çubukçuoğlu, tadilatın ardından polikliniğin en kısa sürede yeniden hizmete açılacağını söyledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

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