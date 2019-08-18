Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgeye takviye ekipler sevk edildiği öğrenildi.