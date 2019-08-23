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Milim milim tasarlamış

Bankacı eşini vahşice öldüren Mustafa Ertürkoğlu, cinayeti tasarlamadığını ileri sürdü. Ancak ifadesi, katil kocanın iddiasını boşa çıkarttı. 

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Mersin'de geçen yıl Kasım ayında boşanmak üzere olduğu eşi Mustafa Ertürkoğlu tarafından öldürülen bankacı Cemile Ertürkoğlu’nun vahşice bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Hakkında ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası’ istenilen Ertürkoğlu’nun cinayete ilişkin ifadesi kan dondurdu. Ertürkoğlu ifadesinde, evlilik yıl dönümü olduğu için aldığı hediyeyi vermek üzere eve çağırdığı eşinin gözünü şal ile kapatarak yatak odasında boğazını maket bıçağıyla kestiğini söyledi. Ertürkoğlu, öldüğünden emin olduktan sonra da eşinin cansız bedenini kıyma makinesi ile parçalayıp şehrin farklı yerlerindeki çöp kutularına attığını itiraf etti. Cinayetin ardından okuldan aldığı oğluyla komşularına çay içmeye gittiğini belirten Ertürkoğlu, bütün parçaları yok ettikten sonra evdeki kalıntı ve izleri yok etmeye çalıştığını, kan içinde kalan evdeki halıyı 10 santimlik boylarda kesip çöpe attığını anlattı. Ertürkoğlu’nun, daha sonra eşi hakkında polise ‘kayıp’ başvurusunda bulunduğuna da iddianamede yer verildi. 

HİÇ BİR ANINI ATLAMADI  

Ertürkoğlu, cinayeti tasarlayarak ve planlayarak işlemediğini ileri sürdü. Ancak iddianamede cinayeti saat saat ve tüm ayrıntıları ile hiç bir anını atlamadan anlatan Ertürkoğlu’nun eşini öldürmeyi önceden planladığının ortaya çıktığı yer aldı.

Kaza değil cinayet: 2 kişiyi böyle ezdi!

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