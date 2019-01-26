Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyindeki üs bölgemize terör örgütü PKK tarafından bir saldırı gerçekleşmiştir

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Twitter hesabından yapılan son dakika açıklamasında "Irak kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provakasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır." denildi.

Irak kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provakasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır. — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 26 Ocak 2019