Milletimiz Çanakkale ruhunu bir asır sonra yeniden yaşadı

15 Temmuz; teslim alınmak istenen bir milletin bağımsızlık uğruna verdiği destansı mücadelesinin adıdır. O gece üniformalı hainler; askere, polise kurşun sıkacak, millete bomba yağdıracak kadar alçaklaşabildiler.

15 Temmuz’da meydanlara inen milletimiz adeta zaferi selamlıy or; ilk andan itibaren gösterilen eşsiz mukavemet, tarihe geçecek bir zaferi müjdeliyordu. Tarih boyunca bağımsızlığından ödün vermeyen milletimiz, o gece de şanlı bir direniş gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın milletiyle beraber dik duruşu ve cesareti ise büyük bir şanstı.

15 Temmuz gecesi Üstad Mehmet Akif’in “Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” sözü geçti aklımızdan. Bu duanın kabul olduğuna inanıyorduk. Asrın ihanetinin yaşandığı o gece, ya yeniden kurtuluş marşlarının yazılacağı bir döneme girilecek ya da destanlar yazılacaktı. Allah’a hamdolsun ki milletimiz canıyla, kanıyla dünyada eşi benzeri görülmemiş şekilde mücadele ederek Çanakkale Ruhu’nu bir asır sonra yeniden yaşadı. Milletçe tankın, topun ve tüfeğin önünde duruldu. Ne bağımsızlıktan ne demokrasiden ne de millet iradesinden taviz verildi. 30 yıl önce Çin’in başkenti Pekin’deki devasa Tiananmen Meydanı’nda tankların önünde tek başına durarak tankların geçişini engelleyen “Tank Adam veya Meçhul Asi” olarak hafızalara kazınan fotoğrafı hatırlayın. Bunu tüm dünya bir özgürlük hikayesinin sembolü olarak gördü. 15 Temmuz gecesi ülkemizin dört bir yanında 7’den 70’e, tankların önünde duran, darbeyi engelleyen, şehadete yürüyen nice kahramanlarımız oldu. 15 Temmuz, nesillerimiz için bir ibret tablosudur. Türkiye’nin demokrasisini ve ekonomisini daha da güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu konuda liderler, siyasi partiler, sosyal platformlar ve STK’lar daha fazla inisiyatif almalıdır. Tüm kahramanlarımızı rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyor; aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyoruz.