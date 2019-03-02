Milli Savunma Bakanı Akar: Bu terör belasını bitireceğiz
Milli Savunma Bakanı Akar, 'Milletimizin başına musallat olan bu terör belasını ülkemizde bitireceğiz, yurt dışında bitireceğiz.' dedi.
- AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Milletimizin başına musallat olan bu terör belasını ülkemizde bitireceğiz, yurt dışında bitireceğiz. Bu alçaklar, teröristler yurt içinde büyük ölçüde etkisiz hale getirildi, getirilmeye devam ediliyor. Bunun sonunu getireceğiz, kararlıyız " dedi.
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