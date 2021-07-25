25 Temmuz 2021 Pazar 15:22 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 15:22

"Kurbanlarınız Yoksulların Bayramı Olsun" sloganıyla yola çıkan Deniz Feneri geçtiğimiz senenin üzerinde bir vekalet alarak büyük bir başarıya imza attı. Dernek, bu bayramda bağışlanan hisselerle yaklaşık 350 bin ihtiyaç sahibine bağışçılarının desteğiyle ulaştı.



Kurban çalışmaları vesilesiyle geçtiğimiz seneler dünyanın dört bir yanına dağılan gönüllüler, bu sene salgın hastalık "Covid19" gölgesinde kendilerini dört gözle bekleyen mazlum ve mağdur ihtiyaç sahibi insanlara ulaştı.

Afrika'ya sadece kurban eti götürmekle kalmayan Deniz Feneri, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik projelerle de mazlumların yanında yer alıyor.

Cami, mescit, su kuyusu, eğitim merkezi, yetimhane gibi birçok proje gerçekleştiriyor.

Ağırlıklı olarak kriz ve savaş ve kuraklığın hüküm sürdüğü bölgelerde kurban çalışması yapılıyor. Deniz Feneri Derneği kurban gönüllüleri, bu ülkelerin yanı sıra dünyada Müslümanların yaşadığı ve ihtiyaç duyulan diğer bölgelere de ulaşarak kurban kesimlerini ve dağıtımlarını gerçekleştiriyor.

AV. MEHMET CENGİZ'İN BAYRAM MESAJI

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"Bir kurban bayramı'nda daha dünyadaki mazlum ve mağdur müslüman kardeşlerimiz için yollara düştük.

Muhtaçlara elimizi, soframızı ve gönlümüzü açarak kardeşliğin tadını yüreğimizde hissetmeye sizlerden aldığımız emanetleri kardeşlerinize ulaştırmak için bir kez daha yollara revan olduk.

Kurban, inananların Yaradan'a bağlılıklarını gösterdiği, Onun rızasını kazanmak için gerçekleştirdiği bir ibadettir. Allah rızası için kesilen tüm kurbanlarınızı şimdiden Allah cc kabul etsin."

Bilgi İçin: Fevzi Yalçın İletişim Danışmanı

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