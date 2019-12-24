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'Milletin Fuat Sezgin’e mahcubiyeti var'

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, milletin Fuat Sezgin’e bir mahcubiyeti olduğunu belirterek, “1960 darbesinden sonra 147 sakıncalı akademisyenden bir tanesi olarak ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.

24.12.2019  03:13 - Güncelleme: 24.12.2019  03:13

Avrasya Tüneli, Marmaray ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçmek istediğini söyleyen Sezgin’in, İstanbul Havalimanının inşaatını da gördüğünü söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: 

MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEĞİZ

“İstanbul Havalimanının açılışını göremedi. Ülkesinin yaptığı büyük işlerle gurur duyan, bunlardan keyif alan bir yönü vardı. İnşallah biz de millet olarak hocamız gibi ülkemizin yaptığı büyük işlerde ittifak edebilen, ülkemizin yaptığı büyük işlerden gurur duyabilen bir millet oluruz, bu da hocamızı mutlu edecek bir gelişme olur diye düşünüyorum. Fuat Sezgin, bu dünyadan mutlu ayrıldı ve Fuat Sezgin yılında dünyanın 16’dan fazla ülkesinde yapılan bine yakın etkinlikte ismini yaşattık. Fuat Sezgin’in yapmaya çalıştıklarını özellikle genç nesillere aktarmaya çalıştık. Bundan sonra da onun 93-94 yıllık ömründeki misyonunu daha ileriye götürmenin mücadelesini vakıf olarak sürdüreceğiz.” 

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