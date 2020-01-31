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Güncel

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin bazı ülke ve uluslararası kurumlarla yaptığı anlaşmalara dair karar ve kanunlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA31.01.2020  10:11 - Güncelleme: 31.01.2020  10:11

Türkiye ile Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları adına BM Kalkınma Programı (BMKP) arasındaki anlaşmanın onaylanmasıyla, Ankara İncek'teki diplomatik yerleşkede BM binaları için arazi tahsisi, tasarımı ve inşasına ilişkin kanun yürürlüğe girdi.

Ruanda, Özbekistan ve Arjantin ile gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçakçılığına engel olma anlaşmaları onaylanırken, Mali ve Özbekistan ile karşılıklı yatırımların teşviki ve korunmasına dair kanunlar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Polonya ile sosyal güvenlik, Arjantin ile gümrük iş birliği ve Gine ile askeri, teknolojik ve bilimsel alanlarda iş birliğini öngören anlaşmaların onaylandığına dair kanunlar da Resmi Gazete'de yayımlanarak onaylandı.

Diğer yandan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 20 Temmuz 2019 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

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